Torrevecchia, pulizia al Bronx con i militanti della Lega Giovani - Terzo Binario News

“A Torrevecchia, nel XIII Municipio, la parola d’ordine tra i residenti è ‘sopravvivere’ nonostante tutto, alla sporcizia che aumenta ogni giorno, all’incuria che genera degrado urbano, all’assenza di legalità, di sicurezza, di igiene che sono così tangibili da tagliare il fiato anche al passante più distratto. Qui, tra questi palazzoni popolari, residui di tutti i rifiuti domestici, scarti di marmitte, vetri rotti e materassi sono sparpagliati ovunque, al posto dei fiori e degli alberi, qui non c’è erba ma sterpaglia bucata da siringhe usate e preservativi e i bambini ci passano l’infanzia. Su segnalazione dei cittadini residenti abbiamo deciso di intervenire per dare un segnale chiaro di speranza a chi non sa più a quale santo rivolgersi perché nessuno dell’amministrazione pentastellata sembra avere orecchie per questi cittadini di serie B”. Così in una nota Francesco Collarino, Coordinatore Lega Giovani municipio XIII. Insieme ad altri militanti volenterosi hanno ripulito, autotassandosi per l’acquisto di scope, raccoglitori e sacchi condominiali, le aree comuni attigue ai palazzoni Ater.

“Eravamo già stati a Torrevecchia nel novembre dell’anno scorso, quando feci rimuovere un’auto rubata e incenerita che, da non so quanti anni permaneva negli spiazzi adiacenti i parcheggi condominiali – continua Collarino – e che nonostante le richieste di rimozione nessuna amministrazione si era premurata di togliere. A distanza di un anno, purtroppo, la situazione qui non è affatto migliorata, c’è un’altra vettura incenerita da togliere e per la quale ho già fatto domanda di rimozione e che seguirò giorno dopo giorno finché non verrà portata via. Inoltre – prosegue l’esponente leghista – abbiamo ripulito dai rifiuti più disparati le aree comuni, per consentire ai residenti e ai loro bimbi di trascorre in sicurezza i momenti di socialità all’aperto”.

“In questo quartiere popolare, la maggior parte delle case sono in affitto e il canone è rapportato all’ISEE – spiega Collarino – qualcuno negli anni è riuscito ad acquistare l’immobile in cui abita, ma comunque non si tratta certamente di persone abbienti. Non per questo vanno considerati cittadini “figli di un Dio minore”, anzi, la politica ha il compito di riallacciare le fila dei tessuti urbani degradati per riportare dignità sociale proprio laddove ce n’è più bisogno. Il problema – conclude Collarino – è che questa amministrazione 5Stelle continua ad ignorare le richieste del territorio che amministra e difetta di iniziative e di buona volontà, basta volersi sporcare le mani e i danni si risolvono. Invece le periferie e le borgate di Roma sono sempre più vicine al Bronx e alle bidonville, i residenti abbandonati a sé stessi e questo significa consentire alla criminalità di fare qui il proprio terreno di conquista. La sindaca Raggi sa dov’è Torrevecchia?”.