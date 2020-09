Torrevecchia, alla Sacchetto rimossi i vecchi arredi e bagni funzionanti - Terzo Binario News

“Al netto di tutte le parole dette e scritte sulla scuola Sacchetto in queste settimane, questa è la situazione odierna della scuola. Smaltimento arredi con fondi decreto Covid: tutti i vecchi arredi che erano stati portati fuori dalla scuola sono stati rimossi e da sabato il piazzale è tornato nuovamente libero. Lo smaltimento degli arredi scolastici di norma per tutti gli Istituti Comprensivi sono a cura della scuola con fondi Ministeriali appositi”. Così Alessandro Volpi, consigliere del M5S e presidente della commissione Lavori pubblici di Monte Mario.

” Purtroppo la scuola Sacchetto attualmente non ha la figura dedicata alla richiesta e all’utilizzo dei fondi Covid. Per questo, per dare una mano e un supporto a tutta la comunità scolastica, il Municipio si è attivato con le sue ditte portando via tutti i vecchi arredi in tempo utile per il 14. Le ditte del Municipio sono intervenute con una manutenzione ordinaria laddove necessario per garantire la riapertura, revisionando ad esempio tutti i bagni utilizzati in precedenza, che da sabato sono funzionanti”.

“Oltre questi interventi il Dipartimento SIMU è intervenuto per mettere in sicurezza i termosifoni danneggiati ed ha già attivo un ordinativo per la manutenzione e quindi il ripristino funzionale degli stessi. A questi lavori hanno dato un grande contributo i genitori che, in maniera volontaria, hanno deciso di ritinteggiare tutte le aule della scuola. Per questo lavoro si era reso disponibile anche il Dipartimento ma in una data successiva all’apertura dell’anno scolastico, in quanto impegnato nella risoluzione di problematiche che potrebbero impedire una riapertura in altre strutture”.

“Questi ovviamente sono solo dei lavori di manutenzione ordinaria finalizzati a restituire degli spazi in sicurezza.Abbiamo già stanziato 250.000 euro per la manutenzione di tutto il piano terra. Con questi lavori, che saranno a breve messi a bando, rinnoveremo completamente tutti i bagni della struttura e metteremo a norma tutta la parte impiantistica del piano. Gli impianti del primo piano sono stati già messi a norma con i precedenti lavori. La scuola è stata infatti oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che hanno reso nuovamente agibile la struttura”.

“Attualmente all’interno della scuola stanno lavorando le ditte di pulizie e trasloco della scuola. Questo è il resoconto puro e semplice della situazione attuale. Non esprimo tutte le mie considerazioni personali su quanto è stato scritto in queste settimane non volendo alimentare ulteriormente una polemica che, nella situazione assolutamente emergenziale che tutto il mondo scolastico sta vivendo, non giova né alla scuola né alle famiglie”.

“Un ringraziamento però va a tutto il personale dell’Ufficio Edilizia Scolastica del Municipio che si è adoperato, pur con molti cantieri in altre di scuole, per risolvere tutte le principali problematiche, anche se non prettamente di competenza municipale”.