Torrevecchia: alla Lambruschini rientro il 24 settembre, apertura scuola rinviata - Terzo Binario News

La decisione è arrivata nella serata di sabato 12 settembre, al termine del consiglio di istituto straordinario. Le lezioni nel plesso della Lambruschini – Istituto comprensivo Suor Celestina Donati – inizieranno il 24 settembre. La deliberazione ha visto la netta prevalenza della maggioranza, visto che ci sono stati un voto contrario e un astenuto.

Tra le motivazioni – oltre alle relazioni della commissione Pulizia e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza -“la necessità di rivedere l’organizzazione didattica interna e oraria e la conformazione delle classi in seguito alla comunicazione di assegnazione di organico parallelo di ulteriori unità docenti scuola primaria comunicato attraverso il Decreto dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n.25672 del 09/09/2020”.

Nel novero anche “la mancata assegnazione del DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi) che impedisce l’utilizzo dei fondi COVID assegnati all’Istituto per consentire un corretto avvio dell’anno scolastico”.