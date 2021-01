Torrespaccata passa dal Municipio VI al VII - Terzo Binario News

Delibera approvata in Assemblea capitolina

Abbiamo approvato in Assemblea Capitolina la delibera che dispone la modifica dei confini territoriali dei Municipi VI e VII di Roma Capitale, con l’accorpamento all’interno del Municipio VII di una porzione di quartiere Don Bosco attualmente ricadente nel Municipio VI”. Lo dichiara in una nota stampa il consigliere capitolino Angelo Sturni (M5S), presidente della Commissione Roma Capitale e primo firmatario della delibera.

“È il risultato importante di un percorso di confronto tra i cittadini e I’Amministrazione capitolina, e di un complesso iter amministrativo avviato nel 2019 con la presentazione di una petizione popolare da parte del Comitato di Quartiere Torre Spaccata, che è stata successivamente oggetto di approfondimento in sedute dedicate della Commissione Roma Capitale. Abbiamo accolto la finalità della petizione popolare alla luce delle esigenze espresse dalla comunità locale, così da riunire nel Municipio VII una porzione di territorio finora appartenente a livello amministrativo al Municipio VI ma facente parte del quartiere Don Bosco per suddivisione toponomastica e dal punto di vista storico e sociale. Le modiche delle delimitazioni territoriali entreranno in vigore a partire dalle prossime elezioni”.

Monica Lozzi, presidente del Municipio VII, ha commentato: “La delibera di annessione del territorio di Torre Spaccata al Municipio VII è stata approvata ieri dall’Assemblea Capitolina, e il fatto che tutto sia nato da una raccolta firme del quartiere è una bella vittoria per i cittadini, in quanto d’ora in avanti potranno contare su servizi più accessibili per vicinanza territoriale. Fino a fine consiliatura sarà ancora il Municipio VI ad operare in quell’area, ma intanto siamo disponibili ad incontrare il Comitato di Quartiere per sentire le necessità del territorio da inserire nella programmazione del 2021”.