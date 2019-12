Torrenova: furto in abitazione, poi inseguimento con la Polizia - Terzo Binario News

Gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale due serbi: K.V. 33enne e M.Z. 41enne, entrambi con precedenti di Polizia.

I due, dopo un furto in un’abitazione di Torrenova, in via Antonio Ingegnoli, con la refurtiva ancora in macchina hanno tentato di dileguarsi alla vista di una pattuglia.

Da lì ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale i due sono stati fermati e arrestati.