Torre Valdaliga Nord, Polo Civico: "Sulla trasformazione è l'ora di decidere" - Terzo Binario News

Sulla trasformazione di Torre Valdaliga Nord siamo arrivati a un punto che richiede, anzi

impone, una assoluta certezza. Non soltanto sulle cose da fare ma anche sui tempi previsti

per la loro realizzazione.

Ripetiamo quello che già abbiamo avuto modo di sostenere in precedenti nostri

comunicati. A nostro avviso c’è l’assoluto bisogno di un tavolo di lavoro coordinato dal

Governo che veda la presenza di Enel, Regione, Comune, Associazioni imprenditoriali e

Sindacati dei lavoratori, dove in tempi ragionevolmente brevi si arrivi a definire con chiarezza

il tipo di trasformazione che si vuole realizzare e l’alimentazione che si vuole privilegiare.

E nel contempo si giunga a decidere quali debbano essere le energie rinnovabili previste ad

integrazione del progetto – idrogeno, eolico, fotovoltaico – per affinare le rispettive tecnologie

ed arrivare ad un loro uso su larga scala che permetta di sostituire completamente in un

futuro non troppo lontano l’uso dei fossili.

A questo deve servire il tavolo: non solo a individuare cosa fare oggi, ma anche quello che

si deve fare domani, ed anche dopodomani. La città, i cittadini, le imprese, i lavoratori devono

sapere quale e come sarà il loro futuro imprenditoriale nei prossimi 5,10,15,20 anni, e non

arrivare a quelle date con la stessa incertezza di oggi, e con le aziende e i lavoratori

impreparati ad affrontare una trasformazione che essi non hanno previsto.

Il tavolo deve produrre un risultato importante, che deve ricavare dalla trasformazione un

miglioramento delle condizioni ambientali, la salvaguardia dei posti di lavoro, la stabilità delle

imprese e più in generale deve anche servire ad individuare quali altre opere occorrano alla

città per migliorare l’ambiente e conseguire accettabili livelli occupazionali.

Altre iniziative – vengono proposte a iosa tutti i giorni – contribuiscono certe volte a fare

confusione e ad allungare i tempi delle decisioni. E ciò si ripercuote negativamente sul futuro

delle imprese e dei lavoratori. A tal riguardo, l’allarme lanciato dai sindacati, ai quali va la

nostra solidarietà, deve far riflettere. E deve stimolare tutti ad adoperarsi per arrivare a una

soluzione praticabile e condivisa, perché in un momento così difficile non ci possiamo certo

permettere allungamenti dei tempi di decisione.

Il Coordinamento del POLO CIVICO