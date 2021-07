Torre Nord ospita il corso per installatori di pannelli fotovoltaici - Terzo Binario News

Il progetto coinvolge 120 lavoratori dell’indotto legato agli impianti termoelettrici nell’Alto Lazio, a seguito di un accordo siglato con Unindustria, Federlazio, Legacoop e Cna



Enel scende in campo con un progetto finalizzato alla riqualificazione dei lavoratori dell’indotto di Civitavecchia e Montalto di Castro. Un contributo concreto alle imprese che, nell’ambito del percorso di transizione energetica in atto nell’Alto Lazio, hanno deciso di riconvertirsi al business delle rinnovabili.



A seguito degli incontri con le amministrazioni comunali e i rappresentanti sindacali e grazie all’accordo siglato con Unindustria, Federlazio, Legacoop e CNA sono stati definiti i criteri per selezionare i 120 partecipanti che in questi giorni stanno avendo accesso al corso di formazione professionale per installatori di pannelli fotovoltaici.



L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la società di servizi CNA Sostenibile che opera sul territorio di Civitavecchia e Viterbo, si inserisce in un percorso di sostegno alla transizione energetica e alla riqualificazione delle aziende e ha l’obiettivo di offrire la formazione iniziale del personale da impiegare in cantieri per la costruzione di impianti solari fotovoltaici. Sono previsti dei moduli formativi teorici, dove si affronteranno on line gli aspetti giuridico-normativi e i temi legati a tecnologie, processi e cantieri sostenibili. Presso la Centrale Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia, inoltre, i lavoratori selezionati verranno formati sugli aspetti tecnici, con esercitazioni pratiche su impianti a terra e in elevazione. Alla fine del corso è previsto un esame per accertare il possesso delle conoscenze e delle capacità operativa proprie dello specifico profilo professionale.



“Abbiamo aderito da subito con convinzione al percorso proposto da Enel di riqualificazione dei lavoratori del territorio. Il processo di transizione energetica con lo sviluppo di capacità rinnovabile che coinvolge l’Alto Lazio non può che passare per la formazione di nuovi figure professionali per venire incontro alle richieste del mercato del lavoro. Il corso dedicato agli installatori di pannelli fotovoltaici proposto da Enel è uno tra i primi in Italia nel suo genere. Insieme alle aziende associate abbiamo accolto con favore l’iniziativa e auspichiamo si possano realizzare a breve nuove interessanti opportunità di formazione e di crescita professionale”, hanno dichiarato i rappresentanti di Unindustria, Federlazio, Legacoop e CNA.



“Il nostro impegno a favore del territorio è sempre massimo. Con il corso per installatori di pannelli fotovoltaici abbiamo voluto dare un contributo concreto ai lavoratori e alle aziende dell’alto Lazio per acquisire le competenze necessarie a gestire al meglio il processo di transizione in corso che vede uno sviluppo sempre più intenso di impianti green. Il proficuo confronto con le istituzioni e le associazioni ha portato in tempi brevi a individuare le figure che, al temine del corso, avranno le competenze necessarie per soddisfare le nuove richieste del mercato”, afferma Angelica Carnelos, Responsabile Affari istituzionali Area Centro di Enel.



Sono previste 10 sessioni del corso ognuna della durata totale di 44 ore e la formazione è rivolta principalmente a lavoratori di imprese dell’indotto degli impianti termoelettrici di Enel presenti nell’Alto Lazio, oltre ad alcuni partecipanti indicati dagli uffici competenti del Comune.



Il progetto è volto a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio ed è legato al SDG n. 8 dell’ONU (Lavoro dignitoso e crescita economica) che coniuga formazione professionale con occupazione e crescita economica.