Torre Maura, il Comitato: "Rivogliamo il Trenino. Il Municipio non ha mai risposto ai nostri appelli" - Terzo Binario News

“Il Comitato di Quartiere Torre Maura, nel partecipare alla seduta della commissione capitolina Mobilità del 27 gennaio 2020, convocata in merito all’annosa questione della ferrotramvia Roma-Giardinetti, ha ribadito l’importanza della riattivazione della tratta CentocelleGiardinetti, per far uscire dall’isolamento la nostra Comunità”. Così quanto riportato in una nota.

Il cdq poi “condivide le richieste avanzate al riguardo dalla consigliera Svetlana Celli e dalle associazioni riunite nel tavolo congiunto coordinato dall’Osservatorio Regionale sui Trasporti. Composto da Legambiente Lazio, UTP-Assoutenti, TrasportiAmo, Sferragliamenti dalla Casilina e dal Comitato di Quartiere Tor Pignattara”.

Inoltre “sottolinea che in commissioni erano presenti solo i consiglieri Celli e Stefàno nonché registra la completa assenza di tutte le altre forze politiche, comunali e municipali. Questa è una battaglia che stiamo conducendo da 5 anni, soltanto con il supporto della medesima Celli e delle Associazioni/Comitati citati. Neanche il Municipio VI ha mai risposto ai nostri appelli”.