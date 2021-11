Torre faro danneggiata in viale Europa, Grando: "Sistemata a breve" - Terzo Binario News

“La sicurezza dei cittadini in una zona ad alta incidenza veicolare, come quella della rotatoria di viale Europa, è prioritaria”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che entro pochi giorni la società di telefonia, dopo l’ordinanza sindacale emessa dal primo cittadino, riparerà l’impianto di illuminazione posizionato sulla stazione radio per telecomunicazioni.

“Precedentemente – ha proseguito Grando – e a seguito di diverse segnalazioni di cittadini, avevamo contattato la società di telefonia invitandola a ripristinare immediatamente l’illuminazione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, anche se non di competenza del Comune, non potevamo certo permettere che questa situazione di pericolo, in una zona così trafficata come la rotatoria di viale Europa, continuasse.

Nei giorni scorsi, quindi, ho emesso un’ ordinanza sindacale intimando alla società di eseguire tutte le opere ed gli interventi necessari entro sette giorni. In caso di inadempienza il Comune avrebbe incaricato un operatore esterno le cui spese di intervento sarebbero state a carico della società inadempiente.

L’ordinanza ha dato i suoi frutti e, maltempo permettendo, entro pochi giorni la società interverrà e la torre faro tornerà a funzionare”.