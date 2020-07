Torre Angela: aggredisce presidente di una Comunità, poi lo deruba del portafogli - Terzo Binario News

Arrestato un 43enne nigeriano

Con un pretesto è riuscito ad avvicinare in via del Torraccio di Torrenova di un 49enne nato in Nigeria, ma da tempo residente a Roma: dopo averlo strattonato, lo ha derubato del portafogli e delle chiavi di un veicolo di servizio della Comunità che presiede.

Subito è scattata la segnalazione della vittima al “112” e i carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata. Intervenuti in pochi minuti sul posto, sono riusciti a bloccare il rapinatore – un nigeriano di 43 anni proveniente da Isola Capo Rizzuto (KR), incensurato – e a recuperare la refurtiva.

La vittima è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata per le lievi lesioni a una spalla rimediate nell’aggressione, ne avrà per 3 giorni. Il rapinatore, invece, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.