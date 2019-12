Torre Angela: aggredisce donna, bloccato dalla Polizia - Terzo Binario News

Gli Agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino e del Reparto Volanti hanno arrestato per resistenza, lesioni e violenza a Pubblico Ufficiale e indagato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione di domicilio e danneggiamento T.K. ucraino 37enne.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, venerdì 20 dicembre – intorno alle 12 – si era recato a casa della compagna dove era presente solo un’amica al quale aveva lasciato momentaneamente in affido la figlioletta di 15 mesi.

T.K. ha dapprima danneggiato l’ingresso dell’abitazione nel tentativo di entrare dopodiché ha aggredito la donna e di riflesso la neonata che si trovava tra le sue braccia. Con la minaccia di telefonare alla Polizia l’uomo si è dato alla fuga ma è stato bloccato in via Alfonso Alberghetti.