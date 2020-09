Fiamme a Torraccia. La saracinesca della pizzeria e il disimpegno – tra serranda e porta – sono rimasti annerriti: questo quanto avvenuto giovedì 3 settembre in via Donato Menichella.

Sul posto i Vigili del fuoco – con la squadra del Nomentano e la Botte de La Rustica – più la Polizia.

Le cause del rogo, divampato all’esterno, sono da accertare: indagini in corso. Non ci sono stati feriti né intossicati.