Tornano sotto i 500 i positivi di Fiumicino - Terzo Binario News

“Con 494 positivi torna sotto la soglia dei 500 il numero di casi da coronavirus nel nostro territorio.

Secondo la Asl Rm 3 i nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione sono 4, i guariti 18, le donne positive 277, gli uomini 217, l’età media dei contagiati è di 38 anni”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Tra le località – prosegue – il 69% dei casi riguarda Fiumicino e Isola sacra, il 12 % Parco Leonardo, il 6% Fregene.

Ricordo a tutti che sul portale regionale è possibile prenotare la quarta dose di vaccino per gli over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità indicate dal Ministero della Salute”.