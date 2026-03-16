Tornano in via Bruno le Poste di Civitavecchia • Terzo Binario News

Da oggi, lunedì 16 marzo, l’ufficio postale di Civitavecchia Centro è nuovamente disponibile nella sua sede abituale di via Giordano Bruno.

Sono stati, infatti, completati gli interventi finalizzati alla realizzazione dei locali dedicati al progetto co-working “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane.

Pertanto, con il progetto “Spazi per l’Italia”, anche a Civitavecchia l’azienda rivitalizza una parte del suo importante patrimonio immobiliare per metterlo a disposizione di cittadini, liberi professionisti e aziende realizzando la più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi.

“Spazi per l’Italia”, infatti, consiste in una rete di 250 immobili su tutto il territorio nazionale – distribuiti in 100 capoluoghi di provincia, 80 centri medi e 70 piccoli centri – costituita da uffici privati, open space, aree di informal meeting, sale riunioni e aule da dedicare ad attività di coworking e formazione.

L’ufficio postale di Civitavecchia è disponibile per i cittadini con il consueto orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Presso la sede di via Giordano Bruno è operativo anche l’ATM Postamat per il prelievo del contante e per numerose altre operazioni automatiche come, tra le altre, il pagamento dei bollettini.