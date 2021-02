Tornano a crescere i positivi a Fiumicino - Terzo Binario News

“Con 26 nuovi casi rispetto all’ultimo dato fornito dalla Asl Rm 3, salgono attualmente a 268 le persone con il coronavirus nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Tra i positivi – aggiunge – 146 sono le donne e 122 gli uomini, l’età media 40 anni, il rapporto con la popolazione è di 0.33 e i contagi a Isola sacra e Fiumicino ammontano al 55% del totale”.

“Purtroppo i dati continuano a oscillare senza ancora stabilizzarsi in discesa – conclude Montino -. Questo deve mantenere alto l’allarme: finché non arriveremo a eliminare del tutto i nuovi contagi non potremo dirci fuori pericolo. Risulta dunque ancora necessario prestare la massima attenzione alle indicazione per la prevenzione della diffusione del Covid-19, in attesa che anche la campagna di vaccinazione entri nel vivo e aiuti a raggiungere l’immunità di gregge”.