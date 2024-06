Torna Spiagge Serene al Castello di Santa Severa e Tarquinia • Terzo Binario News

Educazione sanitaria e informazioni per fronteggiare le situazioni di emergenza: il progetto “Spiagge serene”, ideato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma e già sperimentato positivamente dalle Asl del litorale romano, Rm 3, Rm4, Rm 6, si allarga quest’anno alle Asl di Latina e Viterbo, con il contributo della Regione Lazio.

Da sabato 29 giugno, in 16 giornate distribuite fino a settembre, una equipe multidisciplinare composta da infermieri, altre professioni sanitarie e studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica, sarà presente sulle spiagge laziali per promuovere stili di vita sani, sensibilizzare sulla prevenzione di comportamenti a rischio ed effettuare formazione nell’ambito degli interventi di primo soccorso.

Durante l’evento sarà distribuito materiale informativo e si inviteranno i bagnanti a partecipare alla dimostrazione sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle prime vie aeree, che si effettueranno presso la postazione sulla spiaggia, invitando i presenti anche a esercitarsi su un manichino.

L’obiettivo del progetto è quello di fornire, al maggior numero possibile di persone, indicazioni su comportamenti giusti da tenere in caso di piccoli inconvenienti in spiaggia; fornire informazioni su corretti stili di vita e consigliare semplici azioni da eseguire per la gestione immediata di situazioni di pericolo per la salute, replicabili in ogni contesto di vita.

«Lo spirito dell’iniziativa concepita dall’Ordine – ha dichiarato, Maurizio Zega, Presidente dell’OPI di Roma – è informare, educare e consigliare i cittadini a fare quel che è meglio per la loro salute raggiungendoli in spiaggia, in un momento dedicato al rilassamento e al recupero fisico e psichico, senza “aspettare” il cittadino in un ambiente “sanitario”. In una parola concretizzare i concetti di proattività, prevenzione ed educazione sanitaria che sono la chiave della sanità del futuro».

Il 29 giugno in mattinata saranno attive le equipe di:

Asl Roma 3 – Fiumicino, spiaggia libera lungomare della salute 56

Asl Roma 4, – Santa Severa, spiaggia adiacente al Castello

Asl Roma 6 – Anzio, Riviera Mallozzi

Asl Latina – Latina, spiaggia Hotel Tirreno calendario completo al link www.ausl.latina.it/primopiano/7935-spiagge-serene

Asl Viterbo, Tarquinia Lido, spiaggia libera a Piazza delle Naiadi.