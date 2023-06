Torna potabile l'acqua a Civitavecchia • Terzo Binario News

Revocata l’ordinanza, trialometani sotto il limite consentito

La ASL Roma 4 ha comunicato pochi minuti fa che i risultati delle analisi effettuate sui campioni di acqua potabile prelevati il 20/06/2023 in Via Guttuso e Via Ugo D’Ascia, hanno evidenziato che i valori relativi alla concentrazione di trialometani sono tornati entro i limiti di legge.

È dunque in via di predisposizione un provvedimento di revoca dell’ordinanza di non potabilità per tutte le zone interessate.