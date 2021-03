Torna l’Educazione Finanziaria alle Poste di Civitavecchia, Ladispoli, Maccarese e Passoscuro - Terzo Binario News

“Torna, in una veste rinnovata, il consueto appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria.

Riprendono, infatti, anche a Civitavecchia e sul Litorale Romano, gli eventi completamente gratuiti dedicati a tutti coloro che vogliano accrescere le loro competenze economico-finanziarie.

Il consueto appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria, che in questa sessione si terrà oggi giovedì 18 marzo dalle 17.30 alle 18.10 in modalità Webinar, coinvolgerà oltre 100 clienti degli uffici postali di Civitavecchia 2 (Via Achille Montanucci 13/B) , Ladispoli, Ladispoli 1 (Via Regina Margherita 10), Maccarese e Passoscuro.

Nel corso dell’incontro online della durata di 40 minuti il relatore, utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per aumentarne la consapevolezza ogni qualvolta sia necessario compiere delle scelte, per sé e per la propria famiglia, di natura economica e finanziaria.

All’ interno degli appuntamenti sono previsti approfondimenti sul tema della previdenza complementare, della pianificazione finanziaria, della protezione, del risparmio e degli investimenti”.