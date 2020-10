Torna la pista di pattinaggio a Ladispoli - Terzo Binario News

Gratis per palazzo Falcone, l’iniziativa partirà il 6 dicembre per terminare il 7 gennaio

Il Comune di Ladispoli ha indetto una manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto promotore ed organizzatore al quale affidare, senza oneri per l’Amministrazione comunale, l’allestimento, l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa turistico-culturale denominata “Natale a Ladispoli: Stelle e Desideri,” che dovrà avere inizio nella mattina del 6 dicembre 2020.



Questi i parametri imposti da palazzo Falcone. “Possono partecipare al presente Avviso le Associazioni, le Società e le Ditte individuali che alla data

di presentazione della domanda di partecipazione:

• non si trovino in situazione di morosità o di contenzioso nei confronti del Comune di

Ladispoli;

• che siano in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs n.59 del 26/3/2010

e s.m.i. e che non sussistano nei propri confronti situazioni che possano essere causa di

esclusione di cui all’art 10 della L. 575 del 31 Maggio 1965 (antimafia);

• non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti

pubblici D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

• che siano in regola sotto il profilo della regolarità contributiva;

• che le Associazioni, le Società siano legalmente costituite e che tra gli scopi statutari risulti

la possibilità di promuovere, organizzare, realizzare e gestire mercati o attività similari.

Non possono partecipare i raggruppamenti temporanei tra tutte le categorie di operatori di

commercio e associazioni costituite da meno di un anno.

L’iniziativa turistico-culturale ” Natale a Ladispoli: Stelle e Desideri, ” dovrà prevedere

l’organizzazione di un villaggio di Natale in Piazza Rossellini e spazi adiacenti, e comprendere

diverse attrazioni a carattere natalizio e naturalmente l’installazione di un importante abete

di Natale.

Tale iniziativa si svolgerà nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021 , in

Piazza Rossellini.

L’orario di apertura dovrà essere compreso tra le ore 10,00 e le ore 23.00.

CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

I soggetti interessati possono partecipare al presente Avviso proponendo la realizzazione dell’intera manifestazione come di seguito indicato:

Il Villaggio di Natale nelle intenzioni dell’Amministrazione potrebbe comprendere una pista del

ghiaccio, la casa degli Elfi, la casa di Babbo Natale con le suppellettili, spettacoli e laboratori per bambini gestiti dagli Elfi, l’angolo degli aiutanti di Babbo Natale che girano anche per la Città, un mercatino di non più di 8 casette di legno per la vendita di gastronomia natalizia, addobbi e oggetti natalizi.

È fondamentale la diffusione di musica a tema per tutto il periodo di allestimento del mercatino lungo l’intero percorso.

Saranno prese in considerazione proposte con attrazioni diverse e aggiuntive.

Si specifica che nel caso dell’installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio quest’ultima deve essere costituita dai seguenti elementi

• n.1 pista del ghiaccio mobile di dimensione max. mt 30×20 (nelle dimensioni indicate sono

compresi gli impianti ed è escluso il gruppo refrigerante);

• balaustre a delimitazione di tutto il perimetro della pista, con un altezza minima di un metro;

• copertura della pista mediante tensostruttura;

• gruppo frigo/refrigeratore d’acqua, assorbimento massimo di corrente 100 kw, silenzioso,

garantito e certificato a norma CE in area appositamente delimitata;

• pattini a noleggio delle diverse misure in numero adeguato;

• predisposizione di strutture fisse (tipo casette in legno) per la cassa, la consegna dei pattini

ed il rimessaggio dei materiali.

L’affidatario per l’installazione della pista di pattinaggio deve provvedere inoltre:

• ad installare un impianto di illuminazione in Piazza Rossellini;

• a predisporre un impianto sonoro per la diffusione di musica natalizia;

• ad installare, già dal 6 dicembre p.v. , un grande Albero di Natale.

Il montaggio della pista potrà avvenire nei cinque giorni precedenti alla data di apertura

dell’impianto, il suo smontaggio necessita di altrettanti giorni successivamente alla chiusura della manifestazione (compresa la rimozione e smaltimento di tutto il ghiaccio che resta a carico dell’organizzatore).

L’organizzatore dovrà garantire, oltre al montaggio e smontaggio della pista, anche la realizzazione dell’impianto elettrico ed idrico necessari per l’allestimento ed il funzionamento della stessa e delle strutture fisse collegate. Detti impianti dovranno essere realizzati da tecnici specializzati e dovranno essere regolarmente certificati, in conformità alla normativa vigente.

Nella zona di accesso/deflusso dalla pista e nell’area di cambio dei pattini dovrà esser posta in fase di allestimento una pavimentazione/protezione lignea o in altro materiale idoneo al fine di facilitare la movimentazione degli utenti con i pattini.

Il corretto funzionamento e la gestione tecnica ed organizzativa della pista deve comprendere le seguenti attività:

mantenimento della pista da ghiaccio e manutenzione ordinaria della stessa; gestione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (es. d’illuminazione, di amplificazione

sonora, di refrigerazione, ecc..); distribuzione dei pattini con relativa gestione della cassa per la vendita dei biglietti.

L’organizzatore in particolare dovrà svolgere le seguenti attività necessarie alla conduzione ed alla

manutenzione della struttura: preparazione della pista di ghiaccio, ordinaria manutenzione e organizzazione logistica degli

spazi in base alle esigenze di servizio; apertura, chiusura, approntamento e custodia durante le ore di utilizzo con la costante presenza

di addetti; pulizia, riordino della pista e delle aree adiacenti alla stessa; manutenzione ordinaria delle strutture, impianti, attrezzature e recinzioni oggetto del servizio; gestione ordinaria dell’impianto di raffreddamento e produzione del ghiaccio.

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti l’assegnatario dovrà provvedere a stipulare una polizza fideiussoria del valore di € 3.000,00 stabilito sulla base dei mq di occupazione, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la concessione di aree da destinare agli spettacoli viaggianti, Luna Park e Circhi, approvato con D.C.C. n. 63 del 20/12/2018;

La risoluzione del contratto per causa imputabile all’organizzatore comporterà, di diritto,

l’incameramento dell’intero deposito cauzionale.



Il soggetto individuato come organizzatore delle attività su descritte dovrà occuparsi di tutte le incombenze inerenti all’organizzazione ed alla gestione dell’iniziativa, assumendosi tutti gli oneri relativi. Dovrà, in particolare provvedere:

• al pagamento dei costi relativi alla fornitura dell’energia elettrica, della Tarig e di

quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività.

• all’assolvimento delle richieste rivolte all’ottenimento della licenza ex art 68 del TULPS

attraverso lo sportello SUAP del Comune di Ladispoli e di ogni altra autorizzazione e

concessione necessarie per la realizzazione dell’evento e per l’esercizio delle attività ivi

previste.

• a munirsi dell’eventuale SCIA temporanea in caso di somministrazione di alimenti e

bevande nell’ambito della manifestazione/evento, tramite richiesta on-line allo sportello

SUAP;

• all’assolvimento di tutti gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione della più recente

normativa in materia di safety e security. Sono a totale carico dell’organizzatore gli oneri per

la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al

minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta;

• all’osservanza di tutte le misure e prescrizioni normative previste nei recenti Decreti

Legislativi per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19, garantendo la

sanificazione dei luoghi, le corrette distanze tra persone, i necessari controlli affinché non si

creino affollamenti e l’adozione di tutte le precauzioni sanitarie ivi contenute;

• al pagamento dei tributi locali per la raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• al pagamento dei tributi relativi all’occupazione del suolo pubblico per la sola eventuale

installazione della pista di ghiaccio;

• al pagamento di ogni e qualsiasi spesa connessa all’attività;

• a mantenere lo spazio pulito ed in condizioni decorose durante tutto il periodo di

svolgimento dell’iniziativa;

• a garantire un idoneo servizio di vigilanza durante le ore notturne;

• ad assicurare un’adeguata attività promozionale e pubblicitaria da concordare con

l’Amministrazione Comunale.



La Commissione procederà all’esame delle proposte progettuali pervenute individuando quelle più consone alle aspettative dell’Amministrazione.

Saranno considerati, nella valutazione delle proposte presentate, i seguenti criteri ai quali verranno attribuiti i punteggi per un max di 100 punti: CURRICULUM AZIENDALE: Max punti 20; QUALITÀ DEL PROGETTO resa attraverso la descrizione dell’allestimento, (tipologia

dell’arredo e dei materiali) e del programma: Max punti 20; DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ inserite nella proposta: Max punti 15; ORIGINALITÀ E CREATIVITÀ: Max punti 25; CARATTERE INNOVATIVO del progetto: Max punti 20.





Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Ladispoli all’indirizzo

www.cittadiladispoli.it ed è in visione presso l’Ufficio Servizi Culturali del Comune.