Torna il Presepe Vivente di Tarquinia, ecco il percorso della nuova edizione - Terzo Binario News

Da campo Cialdi a vicolo Storto e piazza della Tribuna, fino a piazza San Martino. Sarà questo lo scenario del Presepe Vivente di Tarquinia. Angoli suggestivi del centro storico, dove essere proiettati indietro di 2000 anni per rivivere le atmosfere dell’antica Betlemme, tra fantasia e realtà.

“Si incontreranno la corte di re Erode, il mercato, l’accampamento romano, orti, stalle con gli animali, laboratori e botteghe di antichi mestieri oggi quasi scomparsi e la Natività che, come da tradizione, concluderà il percorso della rappresentazione – dichiara l’associazione Presepe Vivente -.

Figuranti con costumi d’epoca animeranno la scena, insieme a fachiri, giocolieri e tanti altri artisti”.

Le tre date del Presepe Vivente sono il 26 dicembre, il 2 e 6 gennaio 2022. “Riprenderemo a scrivere la storia di questa manifestazione, che giunge quest’anno alla 14esima edizione – conclude l’associazione -. I luoghi scelti per la rappresentazione sono nel cuore del centro storico di Tarquinia e costituiscono la cornice ideale per accogliere il presepe”. La rappresentazione è organizzata dall’associazione Presepe Vivente, in collaborazione con il Comune di Tarquinia e diverse realtà locali. Per rimanere aggiornati sul Presepe Vivente di Tarquinia è possibile seguire la pagina Facebook e l’account Instagram.