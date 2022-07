Torna il mercatino dei libri scolastici della Rete degli Studenti medi Civitavecchia • Terzo Binario News

Secondo gli studenti, “Quella del mercatino è una pratica essenziale ed agevolante per noi e per le nostre famiglie, dal momento che permetterà a tutti di reperire più facilmente i libri della scuola secondaria di secondo grado di cui hanno bisogno, così che i divari sociali non influiscano in modo significativo sul diritto allo studio.”

La necessità di questa pratica evidenzia l’inadeguatezza del modello scolastico attuale il quale, anche se pubblico, non garantisce pari opportunità e costringe le famiglie degli studenti a versare annualmente ingenti somme di denaro, talvolta sforanti i €1000, per permettere ai figli di proseguire il loro percorso di studi.

L’iniziativa della Rete degli Studenti Medi, resa possibile grazie alla collaborazione con “Il Centro Del Buon Gusto”, ha lo scopo di attenuare le iniquità sociali che rischiano di impedire una formazione globale e consona dello studente e di far fronte ad un modello di vendita di stampo capitalistico, incompatibile con un’istituzione pubblica quale dovrebbe essere la scuola.

“Veniteci a portare i vostri libri in via Fusco 8 il martedì ed il giovedì dalle 15 e 30 alle 19 ed il sabato dalle 9 e 30 alle 12”.

La Rete degli Studenti medi di Civitavecchia