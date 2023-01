Torna il Civitavecchia Portlink con biglietto integrato fra treno e bus • Terzo Binario News

Si tratta del Civitavecchia Express, acquistabile on line, in biglietteria o in tabaccheria

Con il Civitavecchia Portlink, il servizio combinato treno + bus, viaggiare tra il porto e la stazione di Civitavecchia non è mai stato così facile.

In pochi minuti e senza fermate intermedie il collegamento bus ti accompagna dal porto alla stazione del treno per poi proseguire in treno il viaggio verso la Capitale.

Il biglietto del Civitavecchia Portlink (treno + bus) può essere acquistato sui canali di vendita Trenitalia (sito internet, App Trenitalia, Self Service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, punti vendita Tabaccai PUNTOLIS, Mooney) selezionando come stazione di origine o destinazione Civitavecchia Porto.

Tutti i bus partono dal Terminal crociere e non effettuano fermata presso i moli delle Autostrade del Mare.