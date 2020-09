Torna il ciclocross grazie alla Terenzi: memorial Valentini a Civitavecchia - Terzo Binario News

Dopo il periodo di sosta forzata, causa coronavirus, il ciclismo del comprensorio ritorna sulle strade.

Per il 12 e 13 settembre a Civitavecchia il Team Bike Terenzi ha organizzato una manifestazione di ciclocross alla quale prenderanno parte squadra da tutta Italia . Il Memorial Bruno Valentini, in memoria di un cittadino di Ladispoli che grazie al suo impegno nel lavoro è stato capace di costruire un’azienda nella meccanica, ospiterà tanti bambini della categoria giovanissimi per la gara MTB .

Una manifestazione curata dal diesse della formazione civitavecchiese Vanessa Casati che da tempo sta mettendo a punto una rassegna ciclistica particolarmente ricca di aspettative . Per il presidente del Team Bike Claudio Terenzi è una grande soddisfazione essere ritornati a gareggiare .”Sì, siamo felici che i bambini possano tornare ad abbracciare questa passione e cominciare a riprendere confidenza con le gare ufficiali. Sabato e domenica sarà una manifestazione carica di motivazioni e aspettative”.