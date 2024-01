Torna il Cerveteri Film Festival, al Moderno i film di Claudio Bisio e “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi • Terzo Binario News

Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio, ospiti e grandi film in programma. Doppia location: Cinema Moderno e Aula Consiliare del Granarone. In cartellone, anche l’omaggio a Richard Benson

Un appuntamento di straordinario prestigio dedicato al cinema in pellicola.

Torna a Cerveteri il Cerveteri Film Festival, la rassegna dedicata a film e cortometraggi promossa dall’Amministrazione comunale di Cerveteri, con il sostegno e contributo da parte del MiBact, realizzata sotto la direzione artistica di Alessio Pascucci, e con la collaborazione di Artemide Guide.

Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio, quattro giorni di proiezioni e incontri con ospiti di spicco del mondo del cinema, con produttori, registi e attori che interverranno per presentare e raccontare aneddoti sui film in programmazione.

In programma, anche film di recente uscita nelle sale cinematografiche: su tutti, “L’ultima volta che siamo stati bambini”, con Claudio Bisio e prodotto da Medusa, in programma in occasione della Giornata della Memoria e “C’è ancora domani”, film campione di incassi e già considerata come una delle migliori pellicole del XXI secolo e che vede all’esordio assoluto alla regia Paola Cortellesi.

“Siamo davvero felici di poter proporre anche quest’anno la rassegna del Cerveteri Film Festival – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano – dall’esordio di alcuni anni fa avvenuto all’interno della Necropoli Etrusca della Banditaccia questa kermesse è cresciuta in maniera esponenziale edizione dopo edizione, sapendosi ritagliare uno spazio sempre maggiore all’interno dell’offerta culturale della città e quindi l’interesse delle maggiori testate giornalistiche nazionali. Come sempre, la rassegna si svolgerà in una doppia location: quella del Cinema Moderno di Cerveteri, unica sala cinematografica del territorio, e quella dell’Aula Consiliare del Granarone, che per l’occasione ospiterà un omaggio al maestro del cinema western Sergio Leone”.

“Non mancheranno all’interno del programma tanti ospiti – ha aggiunto il Vicesindaco Federica Battafarano – registi, attori, protagonisti delle varie proiezioni e produttori cinematografici, che prima dei film ci racconteranno momenti inediti, il dietro le quinte, facendo vivere allo spettatore quella parte di film che non conosciamo, che fino ad ora è rimasta solamente negli occhi e nel cuore di chi ha lavorato alla realizzazione dei film. L’auspicio è che anche quest’anno il Festival possa rappresentare un luogo di incontro e di ritrovo per un pubblico numeroso. Un Festival che di anno in anno continua a crescere e a ricavarsi uno spazio sempre più importante nell’offerta culturale di Cerveteri”.

Il Cerveteri Film Festival inizia ufficialmente giovedì 25 gennaio.

Comincerà alle ore 18:00, al Granarone con “Per un pugno di Dollari”, di cui quest’anno ricorrono i 60anni dalla sua uscita. Alle ore 21:00 appuntamento al Cinema Moderno, con “Non morirò di fame”, film di Umberto Spinazzola che affronta il delicato tema dello spreco alimentare. Precederà il film, il cortometraggio “Fortunata”, di Marina Lazzarotto.

Venerdì 26 gennaio, alle ore 18:00 al Granarone c’è “Per qualche dollaro in più”. In serata, al Moderno il cortometraggio “Bubbles”, della regista Meri Dishnica. A seguire “Benson: la vita è il nemico”, film dedicato al mai dimenticato Richard Benson, pioniere dell’hard rock e dell’Heavy Metal, simbolo di una generazione musicale attivo nell’underground romano a partire dai primi anni ’70. Un evento speciale, una proiezione in anteprima assoluta e che il Cerveteri Film Festival si onora di poter ospitare.

Sabato 27 gennaio il Cerveteri Film Festival comincia già dalla mattina. Alle ore 11:00 si chiude la “Trilogia del Dollaro”: al Granarone in programma “Il buono, il brutto e il cattivo”. In serata riaprono le porte del Cinema Moderno. In occasione della Giornata della Memoria delle vittime dell’Olocausto, in programma c’è “L’ultima volta che siamo stati bambini”, di e con Claudio Bisio. Ospite, l’Amministratore Delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta.

Domenica 28 gennaio il gran finale. Alle ore 11:00 al Granarone, si chiude l’omaggio a Sergio Leone con “C’era una volta in America”. Una proiezione speciale per celebrare i 40anni dall’uscita di un capolavoro del cinema mondiale. Nel pomeriggio, alle ore 18:00 l’appuntamento è al Cinema Moderno, con “La guerra del Tiburtino Terzo”, diretto da Luna Gualano, un film divertente e dal sapore retrò. Chiude la rassegna, il film campioni di incassi “C’è ancora domani”. Ospite, l’attrice Silvia Salvatori, co-protagonista anche del film di Stefano Sollima “Adagio”, pellicola che chiude la trilogia della “Roma Criminale” del regista romano. L’ingresso a tutti gli appuntamenti del Cerveteri Film Festival è gratuito.