Torna il badminton a Santa Marinella in versione paralimpica - Terzo Binario News

“A Santa Marinella rinasce il badminton, con la nuova palestra dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù.

Ora l’augurio di poter vedere presto nuovi campioni, come una volta” ha annunciato il Sindaco Pietro Tidei che questo pomeriggio ha raggiunto la palestra della scuola per sostenere l’importante progetto di rinascita per lo sport a Santa Marinella, promosso dalla Federazione Italiana Badminton che ha scelto la città come sede del centro paralimpico.

Santa Marinella dal 1989 al 2004 è stata la sede della Federazione Italiana del Badminton e del Centro Italiano Olimpico ed oggi vanta numerosi allenatori che un tempo sono stati atleti della nazionale.

Attualmente in raduno permanente vi sono due atleti di interesse nazionale, Rosa De Marco, palermitana, e Davide Posenato di Verona. Entrambi seguono in città il percorso di alto livello per le Paralimpiadi di Parigi 2024.

La Polisportiva Azzurra, capitanata da Giorgio Bianchi, ha abbracciato questo importante progetto, sostenendo la parte organizzativa e di gestione degli impianti, ottenuta grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità del comune.

A presenziare anche la consigliera delegata allo sport Marina Ferullo: “Santa Marinella è il nostro punto di riferimento per questi ragazzi e noi in questo progetto ci crediamo. Dopo un momento di fermo, lo sport sta ripartendo – conclude la consigliera Ferullo – Tutto quello che l’amministrazione sta portando avanti lo sta facendo per ripartire a pieno, soprattutto per la scuola e per lo sport. Stiamo dando a questi ragazzi la possibilità di poter ricominciare”.