Due incendi in poche ore a Tor Sapienza. È quanto accaduto lunedì 13 luglio prima all’altezza di viale Palmiro Togliatti e poi in via Gino Severini. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia locale del Gruppo Casilino.

Le fiamme sono divampate a partire dalle 16. Le immagini hanno fatto il giro del web: tante le segnalazioni sui gruppi social del quartiere.

Foto Facebook Sara D.M. gruppo Tor Sapienza