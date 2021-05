Tor di Quinto, avviata opera di abbattimento baracche vicino al Tevere - Terzo Binario News

Sono iniziate questa mattina le operazioni per liberare un’area occupata abusivamente in via del Baiardo, nella zona di Tor di Quinto, in prossimità del fiume Tevere. L’intervento della Polizia Locale, con il XV Gruppo Cassia e il nucleo Reparto Tutela Fluviale del GSSU ( Gruppo sociale sicurezza urbana), ha consentito l’avvio delle attività di demolizione delle baracche presenti, tramite personale e mezzi messi a disposizione dal XV Municipio.

Finora ne sono state smantellate due ed è stato reso inaccessibile l’ingresso a una struttura in muratura, per scongiurare nuove occupazioni. Le restanti 3 baracche, a causa della presenza di eternit, saranno rimosse nei prossimi giorni , grazie all’intervento di ditte specializzate.