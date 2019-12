Tor Bella Monaca: uomo trovato morto nel parcheggio del supermercato - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un uomo di 50-60 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio del supermercato di via Amico Aspertini, a Tor Bella Monaca, verso le 10 di lunedì 30 dicembre.

Sul posto il personale del 118, i carabinieri della stazione locale e del nucleo investigativo: questi ultimi si sono occupati dei rilievi. La vittima – un senza fissa dimora, privo di documenti – non aveva sul corpo segni di violenza. L’ipotesi più caldeggiata è quella di un decesso per cause naturali.

La salma è stata traslata al Policlinico di Tor Vergata, a disposizione del magistrato.