In via dell’Archeologia – a Tor Bella Monaca – nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre, poco dopo le 17 – è stato danneggiato un autobus. In particolare, il mezzo della linea 59 (Roma Tpl) è stato colpito da un sasso scagliato contro il lunotto posteriore. A bordo del bus non c’erano i passeggeri. Non ci sono stati feriti.

Sul posto la Polizia del commissariato Casilino.

c.b.