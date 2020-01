Tor Bella Monaca: ascensori funzionanti entro il 31 gennaio in via dell'Archeologia - Terzo Binario News

Gli ascensori di via dell’Archeologia 64 saranno riparati e nuovamente funzionanti entro il 31 gennaio. L’impresa che si occupa della manutenzione, per conto di Roma Capitale, ha già provveduto ad ordinare le componenti da sostituire sul quadro elettrico di manovra ed entro una settimana saranno installate. Così il Campidoglio in una nota.

Attualmente, sono fermi gli ascensori nelle scale O, L e M a causa di alcuni lavori effettuati da Acea per il potenziamento della rete elettrica.

L’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo sta sollecitando in queste ore la fornitura delle componenti da sostituire sul quadro elettrico per consentire a tutti gli abitanti dello stabile di poter utilizzare nuovamente gli ascensori entro una settimana.

L’assessora Linda Meleo sottolinea che l’impresa che si occupa delle manutenzioni sta cercando di accelerare i tempi, consapevole della presenza di numerose persone anziane e con disabilità negli appartamenti.