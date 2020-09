Tornano gli interventi oculistici ambulatoriali al Padre Pio di Bracciano - Terzo Binario News

All’ospedale lacustre anche tanta richiesta di tamponi al drive in, ausilio della Prociv

Questa mattina presso il Padre Pio di Bracciano sono stati effettuati i primi interventi oculistici ambulatoriali. Si tratta nello specifico di Iniezioni intravitreali per la terapia delle maculopatie. Sono state eseguiti 12 interventi.

Il Dott. Fava ha dichiarato il suo entusiasmo nel poter lavorare nella nuova sala operatoria ambulatoriale, funzionale e moderna, trovando il personale motivato e preparato.

Questo tipo di interventi avrà cadenza quindicinale e la presa in carico del paziente avviene attraverso gli ambulatori.

Un altro segnale importante sull’investimento che la Asl sta facendo sul Padre Pio di Bracciano, soprattutto sul potenziamento di quei servizi che gli utenti dovevano fare spostandosi verso la capitale.

“Gli interventi in regime ambulatoriale sono un indice importante dello stato di buona salute di un ospedale, per fornire al cittadino una prestazione rapida, efficace e vicina alla comunità di appartenenza” dichiara il direttore generale Quintavalle.

Inoltre in queste ore presso la tenda dell’ospedale Padre Pio di Bracciano, c’è stato un afflusso notevole di persone, in particolare di minori provenienti dalle scuole.

Per garantire il distanziamento, e quindi la sicurezza e il corretto svolgimento dell’esecuzione dei tamponi rapidi, la Asl Roma 4 ha richiesto il supporto della Protezione civile che si ringrazia per la preziosa e sempre pronta collaborazione.