Tombini e caditorie ostruiti a Cerveteri: "Se piove i bimbi si bagnano" • Terzo Binario News

I tombini e le caditoie situate nei pressi delle scuole di Cerveteri in via Csastel Giuliano sono otturati, quindi quando piove l’acqua rimane in strada e i bambini si bagnano.

D questo si lamenta un genitore che ha scritto alla Redazione.

“Vorrei ricordare alla sindaca di Cerveteri o a chi di dovere nella manutenzione dei tombini che dopo varie telefonate e solleciti tramite e mail, i tombini dove sono le scuole elementari in via Castel Giuliano sono completamente ostruiti da anni.

Visto che quando piove i bambini devono camminare con le scarpe inzuppate perché non defluisce l’acqua mi sembra il caso di intervenire”.

Lettera firmata

