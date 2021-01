Tolte le recinzioni, in pericolo la domus di Cappelletto a Civitavecchia - Terzo Binario News

“L’area archeologica denominata Domus di Cappelletto situata nelle vicinanze della centrale a carbone Torre Valdaliga Nord fino alcune settimane addietro era perimetrata con la recinzione da cantiere.

Da alcuni giorni l’area è priva di protezioni, inoltre è stato rimosso il fabbricato per cantieri. I ruderi di epoca romana oltre a non essere segnalati da nessun pannello informativo sono soggetti a “visite” di curiosi che potrebbero asportare il materiale.

La rimozione della recinzione può creare un eventuale pericolo per gli autoveicoli vista la presenza di un fossato per lo scarico dell’acqua e per le persone che accedono ai ruderi. Siamo certi che l’istituzioni competenti sapranno come riportare il decoro e la sicurezza nel sito”.