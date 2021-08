TolfArte scalda i motori: si parte venerdì - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Tolfa si prepara a vivere il suo week end più “caldo”. Siamo a due giorni dall’anteprima di “Tolfarte 2021”, la 17esima edizione del Festival internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato Artistico che si apre venerdì sera, in piazza Vittorio Veneto, per animare il paese collinare fino a domenica 8 agosto.

In centro sono già spuntate alcune delle impalcature e delle attrezzature che saranno necessarie per lo svolgimento degli spettacoli e per permettere l’affluenza contingentata degli spettatori, come previsto dalle norme anti Covid.

La vita del paese in questa vigilia subirà delle variazioni, da giovedì. Intanto, il pullman del Cotral non farà sosta in piazza nuova, bensì in piazzale Europa dove peraltro venerdì mattina si terrà il mercato settimanale. Piazza Vittorio Veneto infatti si sta preparando per accogliere la gru, in arrivo giovedì, che venerdì sera servirà per le acrobazie aeree di “Journey” della compagnia internazionale Elementz. Qui saranno sistemate 500 sedie, a un metro di distanza.

Le altre location principali degli eventi saranno la villa Comunale, deliziosa piazza Bartoli e il Polo culturale (qui si tiene anche “Tolfarte Kids”), oltre ai due palazzi che ospiteranno mostre e performance. Tra gli ospiti di spicco il ritorno di Giobbe Covatta e lo stand up comedian Saverio Raimondo.

L’Associazione di promozione sociale che si occupa dell’organizzazione ricorda che per assistere agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione on line, al costo simbolico di 1 euro, e poi servirà esibire il Green pass che attesti l’avvenuta vaccinazione completa oppure il tampone negativo: attenzione quindi non basta il risultato dell’esame, si deve scaricare anche in questo caso il pass dall’apposito sito del Ministero della Salute. A ogni ingresso gli addetti dell’organizzazione, coadiuvati dalla Misericordia, provvederanno ai controlli e alla misurazione della temperatura. Si entra con la mascherina fino al posto a sedere.

Al momento sono già stati prenotati un terzo dei posti disponibili: se ne resteranno di liberi sarà consentito l’accesso anche last minute, ma sempre con l’adeguata certificazione o QR code. L’organizzazione dispone di un’apposita App per la verifica in tempo reale.

Quest’anno non sono previste navette da parcheggi periferici, in quanto non ci saranno le svariate migliaia di presenze tipiche delle edizioni ante Covid, quindi basteranno i vari posti auto più centrali, in primis quello nuovo ai Cappuccini e poi gli stalli creati da poco lungo Viale d’Italia o la “solita” area dell’ex-oratorio.

Non ci saranno neppure i food truck: sempre vista la ridotta presenza di pubblico si è preferito non creare concorrenza ai pubblici esercizi locali. Unica concessione gli stand dedicati a “’na birretta”.

Lo spazio riservato agli artigiani sarà in piazza Vittorio Veneto, solo sabato e domenica. Per accedervi non servirà il Green pass, ma il percorso sarà obbligato, a senso unico e senza assembramenti.

Il 7 e 8 agosto nel centro storico prenderà il via dalle 18.30, la tradizionale e caleidoscopica moltitudine di spettacoli tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, Forest therapy. In piazza Bartoli sabato e domenica salotto letterario a cura di Tolfa Gialli&Noir.