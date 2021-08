TolfArte, l'apertura con Elementz è mozzafiato - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Cinquecento persone sedute a debita distanza, più molte altre appoggiate alle transenne o affacciate alle finestre, con gli occhi puntati al cielo hanno ammirato e applaudito, venerdì sera in piazza Vittorio Veneto, le acrobazie aeree dei cinque “Elementz” per la serata inaugurale del 17^ TolfArte. L’esordio di questa edizione, la seconda dell’era Covid, è stato perfetto, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione che organizza il Festival dell’Arte di strada e dell’artigianato artistico.

Grazie al contributo sostanzioso degli sponsor, principalmente Enel, Sicoi e Fondazione Cariciv, e ancora Città Slow, Etruria Meridionale, più la collaborazione con Scuderie MArteLive e Arte Altra.

E grazie all’eccezionale bravura degli artisti che hanno accettato di fare tappa a Tolfa, con una performance studiata appositamente per la piazza collinare, prima di salire su un aereo diretti a Dubai per una lunga tournee.

Gli “Elementz” – in scena tre ragazzi e due ragazze dai fisici statuari più gli addetti alle scenografie e alle strutture, italianissimi (originari della Lombardia) – vantano un curriculum eccezionale avendo aperto le Olimpiadi invernali di Torino o l’ultimo Carnevale di Venezia e l’altra sera davanti al municipio, sulla cui facciata si stagliavano le loro ombre, hanno mostrato tutto il loro virtuosismo: le ragazze volteggiando abbracciate ai nastri, i ragazzi giocando col cerchio, danzando sulla barca stilizzata tenuta alta dalla gru (sempre gentilmente offerta dalla ditta Cavallaro) o ondeggiando, anche brandendo torce infuocate, su altissime pertiche, gli sway-pole. Si tratta di una particolare specialità già vista all’estero, importata in Italia dagli “Elementz”.

Ad aprire la serata, dopo una singolare introduzione da parte dell’attrice Daniela Barra, era stata l’allegria e la musica della Lestofumky, la band itinerante ormai di casa a TolfaArte e a TolfaJazz. Poi i saluti istituzioni e la presentazione della presidente dell’Associazione “TolfArte” Francesca Ciaralli, della vice sindaco Stefania Bentivoglio e del sindaco Luigi Landi.

Quest’ultimo particolarmente soddisfatto per essere riuscito, nel suo ultimo Festival da primo cittadino, nonostante il Covid, a portare il divertimento in paese in tutta sicurezza: ingresso contingentato, controllato e riservato ai soli spettatori forniti di Green pass.

Il Festival continua per tutto il week end offrendo un cartellone pieno di sorprese, a tutto campo. Già grazie alle prenotazioni obbligatorie on line si sa che la capienza dei circa 4000 posti complessivi per i vari spettacoli è stata coperta per almeno un trequarti. Naturalmente è possibile anche aggiungersi al momento, se ci fossero disponibilità.

Il sabato vede, fra l’altro, il primo Salotto letterario promosso da Tolfa Gialli&Noir a piazza Bartoli e il pomeriggio di TolfArte Kids al Polo Culturale, oltre le mostre nei palazzi storici e le esperienze in mezzo alla natura nonché la presenza, in piazza Vittorio Veneto, dei banchi degli artigiani. Qui non serve Green pass, ma solo seguire il percorso obbligato, tra i banchi, a senso unico. E poi alla villa comunale l’esibizione di Giobbe Covatta e Saverio Raimondo.

Ma la domenica del Festival inizia già di buon ora: alle 10 con la volta di “A piedi nudi nel parco”, una esperienza di barefooting al Parco della Pace con attività per bambini, che porterà grandi e piccoli a riscoprire il valore della natura attraverso esperienze innovative e a stabilire un nuovo contatto con luoghi. Un appuntamento curato dagli psicoterapeuti esperti di Forest Therapy Barbara Loffari e Giorgio Conti.

Domenica raddoppia il Salotto Letterario: alle 19, Gino Saladini interagirà con Anthony Caruana, musicista, chitarrista e scrittore autore del romanzo “Contorno opachi”.

Prenotazione apstolfarte@gmail.com – tel. 328.3168698.

Alle 22.30, il Palazzo dell’Orologio ospiterà la ospiterà la performance dedicata a Dante Alighieri dell’attrice Daniela Barra, con la partecipazione di Silvia Layla.

Palazzo Buttaoni ospita la tradizionale collettiva di fotografia e pittura: protagonisti l’artista minimale italo-tedesco Flavio Apel, l’artista multidisciplinare Stefania Camilleri, il fotografo ritrattista Alessio Mingiardi, i pittori Daniel Airi, Melita Olmeda e Kevin Superichi. Alle 18.30 prenderanno il via i “Ritratti musicali” di Daniele Romeo e alle 21.30 lo spettacolo di Buz “L’uomo uccello”: uomo orchestra, clown, musico, fantasista, estroso percussionista, abile interprete, ricercatore ed estrapolatore dei suoni dei quattro elementi che segue brani con frasi ritmiche scandite da vari suoni d’animali.

Ma il clou della giornata conclusiva del Festival TolfArte è l’omaggio al grande cantautore Rino Gaetano, scomparso 40 anni fa in un incidente d’auto nella via Nomentana a Roma. Un artista rivoluzionario, fuori da qualsiasi etichetta, che con le sue canzoni ha messo in discussione il sistema della politica italiana e dello show business. Brani e testi molto forti per l’epoca, che in alcuni casi furono addirittura censurati.

Ad omaggiarlo sul palco, una storica band che per prima in Italia ha riscoperto i brani più belli e significativi di Rino Gaetano: i “Ciao Rino”.

Altra grande protagonista della domenica di TolfArte, la cantautrice e attrice Valentina De Giovanni con il concerto-spettacolo del suo duo “Lustrascarpe” formato con Gabriele Elliott Parrini: alle 22.30, al Polo Culturale di Tolfa, porterà il pubblico indietro nel tempo sulle note di Pier Paolo Pasolini, Luigi Tenco, Garinei e Giovannini e soprattutto Gabriella Ferri, raccontando di una Roma che non c’è più. Alle 21,45 la precede il concerto del trio Karakoy formato da Giulia Tripoti, Claudio Merico e Giovanni Squillacioti: un affascinante viaggio alle porte del Bosforo.

In piazza Vittorio Veneto e in altri punti del centro, gli stand de “’Na birretta”.

Per tutti gli appuntamenti ingresso su prenotazione al link https://www.ticketino.com/it/Event/TolfArte/143986