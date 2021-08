Tolfarte, il programma del sabato - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Un’anteprima di alto livello, quella che ha visto protagonisti in piazza Vittorio Veneto venerdì sera gli acrobati “Elementz” nel loro “Journey” per la 17a edizione del Festival TolfArte che entra nel vivo sabato e domenica.

Presentando alle migliaia dei frequentatori – negli anni scorsi si arrivò ad oltre 50mila presenze – molti graditi ritorni – primo fra tutti Giobbe Covatta -, ma anche diverse novità.

Come il Salotto letterario, alle 19 sul palco di Piazza Bartoli, realizzato in collaborazione con il Festival Tolfa Gialli&Noir e condotto dall’autore Gino Saladini. Sabato Maria Grazia Calandrone presenterà il suo emozionante romanzo autobiografico “Splendi come vita” edito da Ponte delle Grazie .“L’esplosione di una stella”, “Il libro che ho sempre desiderato leggere”.

Sono solo alcune delle recensioni che descrivono uno dei principali ospiti dell’edizione 2021 del Festival: la poetessa, giornalista, drammaturga, autrice e conduttrice di Rai Radio 3 Maria Grazia Calandrone. Che è stata vincitrice dei premi Montale, Pasolini, Trivio, Europa, Dessì e Napoli per la poesia, e Bo-Descalzo per la critica letteraria. Domenica, farà Salotto Anthony Caruana col suo romanzo ‘’Contorni opachi”, che presenterà dialogando con Saladini tra musica e parole. L’ingresso ai due eventi avviene su prenotazione ai contatti apstolfarte@gmail.com – tel. 328.3168698. Per gli altri spettacoli del Festival, prenotazione su Ticketino https://www.ticketino.com/it/Event/TolfArte/143986 oppure presso il desk TolfArte allestito in piazza Vittorio Veneto. Per l’intero Festival, vige l’obbligo di esibizione del Green Pass.

Altra grande new entry di questa 17a edizione, sono le attività sperimentali a contatto con la natura, al Boschetto e al Parco della Pace. Ecco allora “A piedi nudi nel Parco”, il percorso sensoriale per bambini costruito e inaugurato al Parco della pace, curato dagli psicoterapeuti esperti di Forest Therapy Barbara Loffari e Giorgio Conti; Walk in Art, la passeggiata storico-artistica per il Centro Storico di Tolfa tra i vicoli e le leggende segrete del Paese, a cura del Direttore scientifico del Museo Civico di Tolfa Giordano Iacomelli e con la performance di Daniela Barra; il Bagno di Bosco e Concerto di Archi presso il Boschetto a cura di Chromatic Trio, e curato dagli psicoterapeuti esperti di Forest Therapy.

Sabato vedrà il ritorno al Festival del grande Giobbe Covatta, con “La Divina Commediola”, in scena nell’Anfiteatro della Villa Comunale – Parco Fondazione CARICIV. Sul palco, il grande comico napoletano porterà la sua personale versione della Divina Commedia, totalmente dedicata ai diritti dei minori: i contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade nei suoi spettacoli, i temi sono profondi e seri, e vogliono contribuire a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di uguaglianza per tutte le nuove generazioni. Sempre il 7 agosto arriva per la prima volta a Tolfa il brillante Saverio Raimondo, l’attore che ha conquistato il pubblico di Netflix e della tv, con il suo spettacolo di stand-up comedy “Risate finte” ad alta comicità.

Grande attesa anche per la sezione dell’Arte Visiva che aprirà al pubblico sabato e domenica dalle ore 18, nei due palazzi storici del Centro Storico. Palazzo Buttaoni ospiterà la tradizionale collettiva di fotografia e pittura: protagonisti l’artista minimale italo-tedesco Flavio Apel, l’artista multidisciplinare Stefania Camilleri, il fotografo ritrattista Alessio Mingiardi, i pittori Daniel Airi, Melita Olmeda e Kevin Superichi.

Nel suggestivo Palazzo dell’Orologio, gli spettatori potranno esplorare la personale dell’artista Marco Murri e le opere scultoree di Gilberto Piermarocchi. Domenica 8 alle 22.30, il Palazzo ospiterà la performance dedicata a Dante Alighieri dell’attrice Daniela Barra, con la partecipazione di Silvia Layla.

Il 7 e 8, dalle 16.30 alle 19. torna anche TolfArteKids: il festival a misura di bambino, ambientato ancora nella splendida cornice del Polo Culturale/Museo Civico di Tolfa.

Questa sarà una edizione all’insegna della sicurezza e di un impegno speciale da parte dell’Associazione di Promozione Sociale TolfArte in stretta collaborazione con il Comune di Tolfa, con il sostegno della Regione Lazio e con la direzione artistica di Claudio Coticoni (Scuderie MArteLive), per portare avanti con continuità un evento storico nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, anche grazie alla sinergia con Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e con le forze dell’ordine.

Preziosi il contributo del main sponsor ENEL e dello sponsor SICOI, il sostegno della Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Città Slow, Etruria Meridionale, più la collaborazione con Scuderie MArteLive e Arte Altra.