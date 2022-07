TolfAma e Rocca in Cantina, un week end all'insegna dell'improvvisazione teatrale e del buon cibo • Terzo Binario News

Domani spettacoli in strada fino alla mezzanotte. L’assessora Pala: “La conferma che creando sodalizi tra arte e prodotti locali si è più competitivi sul mercato del turismo”

di Cristiana Vallarino

Oggi ha preso il via un week end davvero ricco, come i molti che seguiranno nel Cartellone dell’Estate Tolfetana.

Gli appuntamenti di TolfAma infatti si intrecciano e coabitano con quelli di Rocca in Cantina. Oggi, venerdì, già il primo assaggio, in senso letterale con le degustazioni nelle Fraschette della Costa Alta o negli stand enogastronomici sistemati lungo via Roma chiusa al traffico auto. E un nutrito gruppo ha seguito Giordano Iacomelli nel tour guidato del centro storico.

Mentre al giardino, per la Panchina Letteraria a cura del Centro anziani, Eugenio Bottacci e Tito Marrazzi raccontavano di Rota, dei marchesi Lepri e della loro scuola arrivando poi a spiegare gli Statuti, da quello di Rota appunto a quello Albertino appena precedente alla nostra costituzione per far capire come si viveva da queste parti nei secoli passati.

Tito Marazzi e a destra Eugenio Bottacci per la Panchina Letteraria al giardino

Gli artisti di TolfAma hanno animato le vie del cuore antico di Tolfa, c’erano i poeti a braccio e la piccola grande Aurora, in bilico sui suoi trampoli e pure il percussionista di pentole e bidoni. A chiudere, piazza Matteotti si è riempita per lo spettacolo di un affermato giovane stand up comedian, Francesco De Caro, “Pensieri Stupendi”.

Domani, sabato, si avrà il momento clou del workshp di 4 giorni che gli artisti Improvvisatori stanno seguendo con sei coach di fama internazionale: Lena Breuer (Germania), Feña Ortalli (Argentina), Omar Galván (Argentina), Martina Pavone (Italia), Jim Libby (USA), Menelaos Prokos (Grecia). Il Workshop porta alla messa in scena di sei spettacoli “Site Specific” (specifico di un luogo). Le performance prenderanno vita il 2 luglio dalle 19 a mezzanotte, sfruttando le caratteristiche naturali ed architettoniche che lo splendido Borgo di Tolfa offre, tra palazzi rinascimentali, piazzette e vicoli. Il pubblico, che ogni anno per l’occasione sale in colina, assisterà a sei spettacoli suggestivi ed indimenticabili. Una formula che anni ha reso Tolfama uno tra i più importanti Festival in Italia ed Europa specializzati nel site specific.

“Un fine settimana veramente di grande spessore per Tolfa – il commento e il benevnuto dell’assessora alla valorizzazione del borgo Tomasa Pala -, sono palesi le molteplici forme di collaborazione e massima condivisione ed è incoraggiante e piacevole notare il desiderio di massima apertura ad ogni forma di contaminazione artistica nella chiara volontà di continuare a coltivare forti sinergie negli eventi ed iniziative estive. Insieme si può procedere con passi sicuri e si è in questo modo decisamente più “competitivi” sul mercato del turismo sostenibile”.

“E’ importante creare continui sodalizi tra iniziative culturali e vetrine di prodotti tipici locali perchè l’uno arricchisce e rende migliore l’altro – conclude -. Le alchimie creano sempre emozioni forti e durevoli nel tempo e possono far crescere ulteriormente Tolfa sul piano turistico e quindi economico-sociale. Un bel vedere l’affermarsi di un continuo processo alchemico di idee che si fondono, persone che si incontrano e confrontano in ritmi, pause ed emozioni”.