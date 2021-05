Tolfacambia: "Servizio mensa indegno" - Terzo Binario News

“Ogni anno, con il rischio di sembrare ripetitivi, ci ritroviamo a dover denunciare la mala gestione della mensa scolastica.

Dopo le ormai note cacche di roditori, commissioni mensa inesistenti da almeno 2 anni, ci ritroviamo alla fine dell’anno scolastico, come ogni anno ( nel 2020 ci salvó il lockdown) ad assistere all’ennesimo indegno servizio a discapito della parte di cittadinanza più indifesa, i bambini.

Diversi genitori arrabbiati ci hanno segnalato che da circa un mese, i loro figli sembra mangino insaccati e salumi, causa forno rotto;Che venga somministrato Salame a bambini della materna, alimento notoriamente adatto per la masticazione….(??)

Che da settimane mangino in piatti semi-sporchi causa lavastoviglie rotta…E che oltretutto non vengano ricevuti dagli uffici nei quali si sono recati per protestare.

Ci chiediamo se questi salutari pasti siano concordati con qualche nutrizionista.Ci chiediamo come possano stare sereni gli insegnanti nel dover vigilare sui bambini più piccoli.Ci chiediamo la Preside cosa pensi di tale vergognosa situazione, della sicurezza dei suoi studenti.

È mai possibile che ogni anno, nell’ultimo mese ri rompa sempre qualcosa?Sarà mica che finiscono le scorte di cibo e nessuno li compra?Sarà forse che il Sindaco fa l’ennesimo bando per un servizio fondamentale stanziando quattro soldi, a ribasso, e di conseguenza offrendo scarsa qualità, a discapito sempre dei cittadini?

Siamo stanchi delle prese in giro e delle opere da campagna elettorale”.

Consiglieri comunali Tolfacambia