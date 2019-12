Tolfa, successo del poeta Eugenia Serafini - Terzo Binario News

Sabato scorso, l’artista e poeta performer Eugenia Serafini ha donato al numeroso pubblico della Sala Cinema del Macro Asilo di Roma, diretto da Giorgio De Finis, l’Autoritratto del suo lungo e complesso percorso artistico.

Introdotta dall’Ospite d’Onore, l’Ambasciatore d’Italia dr. Gaetano Cortese, che ne ha esaltato le doti artistiche ed umane, ringraziando gli altri ospiti presenti, tra i quali il prof. Gualtiero Harrison, famoso antropologo e collega della Serafini all’Università della Calabria, di cui è stato co-fondatore, la giornalista Silvana Lazzarino e il regista e attore Luigi Rendine.

Eugenia Serafini ha strutturato in tre parti la costruzione molto articolata del suo percorso artistico: ha iniziato infatti proiettando e commentando i video delle sue” Installazioni performative”, tra le quali la famosissima “NUVOLA” , degli anni ’90, dedicata ai quattro elementi della Natura e composta da numerosi rotoli di cartone dipinto , alla “Spirale” realizzata in tubo di rame, segno geometrico ma anche esistenziale , lanciato verso il cielo infinito. Molto intense e impegnate le tematiche prescelte dalla nostra artista, che hanno spaziato dall’ indagine sulla Natura, al rapporto tra Arte e Scienza, indagato in collaborazione con il suo ex studente, il fisico dr. Valerio Bocci, che ha chiamato sul palco a interloquire in merito all’ambientazione artistica”Wunderkammer: raggi cosmici”, che indaga e rivela i raggi Muoni, realizzata nell’evento TolfArte 2017 e proiettata nalla Sala Cinema, in un video spettacolare dell’ingegnere Emiliano Ciotoli.

Non potevano mancare i temi più drammatici e scottanti degli ultimi decenni: dal femminicidio, affrontato nella video- poesia “DONNE”, ai testi del teatro di poesia, affrontato con la collaborazione del famoso attore Luigi Rendine. Il ritorno del drammatico fenomeno dei “Desaparecidos” in numerosi paesi del mondo, un bellissimo testo del 2000 e il pressante, attualissimo tema delle migrazioni, ricostruito da Serafini a partire dagli inizi del 1900 con le migrazioni degli italiani, per articolarsi nell’arco di cento anni, fino ai nostri giorni, attraversando la storia di ben due millenni e le problematiche di tante popolazioni.

Eugenia Serafini, nome di valore internazionale nell’arte multimediale contemporanea, ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, dal prestigioso Leone d’argento per la Creatività nelle Scuole della Biennale di Venezia 2013, alla Targa alla Carriera, 2014, donatale dal Comune di Tolfa, dove è nata, all’attribuzione del Premio per la Poesia del Circolo della Stampa di Milano, 2015, consegnatole dal critico prof. Carlo Franza, al Premio Le Rosse Pergamene del Nuovo Umanesimo, Poesia d’amore 2018, fondato dalla nota scrittrice e poeta Anna Manna, al Premio Ambasciatrice dell’Arte, delle Fondazioni dell’Unione Europea, Bruxelles 2019. Attiva tra Roma, Tolfa suo amato paese di nascita e la Toscana, è stata Docente di Storia dell’Arte alla AABB di Carrara e alla Accademia dell’Illustrazione e della Comunicazione Visiva di Roma, infine Docente di Disegno per chiara fama dell’Università della Calabria.

L’AUTORITRATTO alla Sala Cinema si è chiuso tra la commozione generale, con la performante “Haiku della Libertà e della Fantasia”, DELL’ “ENSEMBLE Eugenia Serafini e I Poeti dell’Onda: Iole Chessa Olivares, Anna Avelli, Candida Camarca, Alessandra Carnovale.” e il significativo commento critico di Silvana Lazzarino.