Tolfa spento contro l'Ostiantica: è 0-0 allo Scoponi • Terzo Binario News

I collinari non approfittano del passo falso esterno del Palocco, recuperato solo un punto per l’aggancio al secondo posto

Il Tolfa approfitta solo parzialmente del passo falso del Palocco visto che allo Scoponi non è andato oltre lo 0-0 contro l’Ostiantica.

Nella quarta giornata di ritorno del girone A di Promozione, la battuta d’arresto dell’undici di Ostia è stata sfruttata soprattutto dalla capolista Urbetevere che vincendo – non senza soffrire – contro la Polisportiva Ostiense, è salita a 46 punti.

Tre lunghezze sotto ci sono i tolfetani ora raggiunti dalla Sorianese corsara nella tana del Parioli, il Palocco (battuto in campo esterno dal Borgo Palidoro) è rimasto fermo a 42 mentre a 41 si fa sotto il Santa Marinella.

Nella sfida della Pacifica mister Roberto Macaluso ha provato a cambiare qualcosa in formazione ma l’assenza di Damiano Pasquini si è fatta sentire, specie negli ultimi 25 metri dive è mancata la creatività. Più quadrato e solido il Tolfa che infatti dall’Ostiantica non ha praticamente subito attacchi però capace di creare soltanto una palla-gol nitida e per giunta quasi a fine gara. In realtà sembra che i biancorossi siano capaci di creare come al solito: infatti Matteo Piano ci prova dopo appena due minuti ma è scoordinato nella conclusione. Al 6’ Andrea Moretti si gira in una frazione di secondo da dentro l’area, ben servito da Giovani Magloire, con tiro strozzato. Nella ripresa un colpo di testa per parte senza esito e l’occasione capitata a Moretti al 41’ all’altezza del dischetto, su percussione centrale di Alessandro Papa e palla filtrante, con il pallone del centravanti che sfiora il palo.

Tolfa: Paniccia, Santi, Ficorella (41’st Papa), Bevilacqua, Roccisano, Salvato, Magloire (44’pt Rosati), Peluso (22’st Tagliani), Moretti, Piano (32’st Carolini), Pangi. A disp. Ciaccia, Lorenzoni, Annibali, Stefanini, Taflaj. All. Roberto Macaluso.

Ostiantica: Brusciano, Castelluccio, Collorafi, Picciano, Contessa (1’st Padilla), Rosato (9’st Crisciotti), Ferrari, Ricci, D’Avello (13’st Silvaroli), Scibilia, Antinucci (4’st Attianese). A disp. Fatigati, De Iaco, De Minicis, Emiliani, Prioletta. All. Alberto Cerrai.

Arbitro Francesco Di Pasqua della sezione di Tivoli.

Note: ammoniti Roccisano, Pangi, Ciaccia e mister Macaluso (T); Picciano e Antinucci (O).