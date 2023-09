Tolfa, si apre la stagione canora e il Purple Gospel Choir cerca nuove "voci" • Terzo Binario News

Si apre la stagione canora 2023/24 per il Purple Gospel Choir con la ripresa delle abituali prove domenicali per il coro gospel di Tolfa: domenica 10 Settembre dalle ore 16 alle ore 19, presso la chiesa sconsacrata dell’ex convento delle suore di San Giuseppe del Centro Studi Italo-Norvegese di Tolfa.

“Siamo entusiasti dell’avvio della nuova stagione, carichi per gli appuntamenti canori che ci attendono e felici di tornare a incontrarci e provare dopo la pausa estiva” dichiara la Presidente Maria Eugenia Grassi “la speranza è di attrarre nuove voci, diventando ancor più numerosi e per questo abbiamo deciso che già il primo appuntamento di domenica 10 Settembre avrà luogo una speciale prova gratuita aperta a curiosi e interessati che abbiano desiderio di assistere alle prove e sostenere la propria audizione per potersi poi unire all’organico corale. In particolare stiamo ricercando nuove voci maschili per rafforzare le file delle nostre stupende sezioni maschili – che, come spesso avviene nei cori, sono meno numerose delle femminili -, ma in ogni caso l’invito è esteso a tutte e tutti coloro

che abbiano piacere di raggiungerci. Con l’occasione rinnoviamo il ringraziamento agli amici del Centro Studi Italo-Norvegese per l’ospitalità, per noi sempre preziosa e gradita”.

Il “Purple Gospel Choir” è diretto dal Maestro Timothy Martin, tenore e performer afro-americano noto sulla scena nazionale ed internazionale, e accompagnato dal vivo al pianoforte digitale dal Maestro Andrea D’Ammassa.

Per informazioni, oltre alle pagine social: purplegospelchoir.tolfa@gmail.com e +39 331 667084

