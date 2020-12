Tolfa si accede per Natale: sul palazzo comunale proiettate le immagini - Terzo Binario News

Tolfa accende ufficialmente il Natale oggi, sabato 12. Alle 17,30 infatti la facciata del palazzo comunale in piazza Vittorio Veneto diventerà un grande schermo dove si proietteranno le immagini del Villaggio di Natale, organizzato negli scorsi sette anni dall’associazione “La Filastrocca”.

“Un evento diventato straordinario partito da una piccola idea intima – racconta la presidente de “La Filastrocca” Marika Compagnucci -. A causa del Covid l’ottava edizione non si potrà realizzare però, come associazione insieme all’amministrazione comunale, si è voluto comunque tenere alto il ricordo e il sentimento che lega Tolfa e i paese vicini a questa festa. Ecco quindi l’idea di proiettare i video delle due edizioni del Villaggio 2018 e 2019. Così da ricordare e suscitare di nuovo le emozioni e la magia del Natale. Stiamo già lavorando per il prossimo appuntamento, portando ampliamenti e novità nel 2021. Pensiamo a una installazione con casette di legno, già due sono state ordinate. Per realizzare un ambiente sempre più suggestivo e originale”.

“Non a caso – continua la Compagnucci – sul volantino dell’evento “Atmosfere di Natale” c’è una immagine importantissima per il Villaggio, per La Filastrocca e il Comune e per tutta Tolfa: il Babbo Natale impersonato da Alberto Morra”.

Infatti per generazioni di tolfetani è stato lui il vero “Babbo Natale”: l’ex vigile urbano, poi ristoratore soprannominato Buzzico, vestito di rosso e con la barba bianca, ha tenuto sulle ginocchia centinaia di bambini che si sentivano rassicurati da suoi occhi azzurri.

“Siamo grati al paese e alle persone che ci hanno sostenuto – conclude la presidente de “La Filastrocca” -. E speriamo che anche stavolta sia pure in maniera semplice si possa godere del ricordo del Villaggio proiettandoci verso il futuro. Ci teniamo a ringraziare il Comune, nella persona del sindaco Luigi Landi che ci sostiene e crede in noi e nella magia del Natale. Un grazie anche a tutte le associazioni che hanno sempre collaborato col Villaggio perché insieme siamo riusciti a costruire qualcosa di molto bello che speriamo di continuare a fare sempre mantenendo alto lo spirito”.