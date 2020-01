Tolfa senz'acqua, Acea risponde al comune dopo quattro giorni: "Riparate sei perdite" - Terzo Binario News

Capodanno difficile per i tolfetani, alle prese con una crisi idrica.

Il motivo? Sei perdite sull’acquedotto che Acea ha individuato e riparato ma il problema resta tanto che prima di ripristinare un flusso regolare ci vorrà tempo e per questo sono state approntate delle autobotti che stazioneranno in via Annibal Caro. Da giorni da piazza Vittorio Veneto segnalavano l’assenza d’acqua dai rubinetti ma Acea ha fornito una risposta quattro giorni dopo la richiesta avanzata dal Comune. Interessate le zone della Lizzera, via Annibal Caro, Poggio le Croci, viale d’Italia, via Battilocchio e la Pacifica, dove oggi c’è anche in campo il Tolfa allo Scoponi contro il Canale.