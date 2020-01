Tolfa, ristrutturazione per la palazzina di viale Italia - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

A Tolfa sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza nello stabile che ospita le attività commerciali tra i civici 2 e 12 di viale d’Italia. Alla fine di novembre un crollo potente spaventò titolari e clienti dei negozi viale d’Italia.

La palazzina, splendido esempio di architettura Liberty primi Novecento, aveva cominciato a perdere pezzi già da tempo. L’ultima famiglia che occupava un appartamento fu fatta sgomberare appunto in occasione del primo crollo, quando fu chiuso pure il garage annesso, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco che ritennero non ci fossero rischi per i locali del pianoterra. Allora però fu intimata ai proprietari dello stabile la messa in sicurezza.

Perché questa fosse attuata però sono passate diverse settimane, anche perché i proprietari dei vari appartamenti non vivono tutti a Tolfa. I lavori sono iniziati qualche giorno fa con l’arrivo di operai e mezzi particolari, col braccio telescopico. Gli interventi all’inizio sono stati un po’ rumorosi tanto che qualche negoziante ha preferito chiudere per qualche ora per non sentire i tonfi, ma ora la situazione è tornata alla normalità.

A seguire lo svolgimento e la regolarità dei lavori il Comune, attraverso l’architetto Ermanno Mencarelli, responsabile dell’ufficio tecnico.