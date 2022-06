Tolfa, pubblicato il bando per gli alloggi popolari - Terzo Binario News

E’ stato appena pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tolfa il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le abitazioni sono situate in zona Poggiarello

Le domande vanno presentate entro il 30 giugno. Nel bando viene spiegato chiaramente quali sono i requisiti per essere ammessi e quali i criteri per l’attribuzione dei punteggi per la graduatoria. Vanno indirizzatae al Comune di Tolfa, Piazza Vittorio Veneto,12 – 00059 Tolfa (RM) e spedite esclusivamente: a mezzo raccomandata con AR o tramite PEC :protocollotolfa@legalmail.it o presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tolfa, nelle ore di apertura al pubblico.

Si tratta di un bando molto atteso nel paese collinare, da tempo infatti non se ne indicevano.

“Siamo quindi particolarmente orgogliosi del risultato – commenta la sindaca Stefania Bentivoglio -. Risultato raggiunto grazie alla collaborazione delle commissioni e al coinvolgimento dell’intero consiglio comunale, in particolare del consigliere Domenico Lucianatelli”. “Come assessore al Sociale – aggiunge Alessandro Tagliani – non posso che essere soddisfatto di quello che potrà dare supporto ad alcune famiglie in difficoltà”.