Tolfa prosegue gli spettacoli con il Festival della Musica - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Archiviato Tolfarte, il cartellone estivo del centro collinare prosegue con il consueto appuntamento con il Festival della musica, organizzato da ormai ben 28 anni dalla banda “Giuseppe Verdi”.

La manifestazione si snoda in tre giorni, a partire da venerdì 13 agosto per concludersi la serata di Ferragosto.

“Abbiamo voluto fortemente mantenere la nostra festa – spiega Antonio Pacchiarotti, presidente dell’associazione “Giuseppe Verdi” – è stato davvero impegnativo, data la situazione di emergenza sanitaria, ma crediamo che si debba tenere duro perché altrimenti bloccando tutte le attività si rischia di non ritornare più alla nostra vita. Noi come associazione siamo abbastanza fortunati: abbiamo potuto continuare a provare visto che gli spazi ci permettono di farlo all’aperto, al giardino e in piazza Bartoli, appena sotto la nostra sede”. Naturalmente per il regolare svolgimento della manifestazione sarà fondamentale il supporto delle forze dell’ordine, della Protezione civile e della Croce Rossa.

La prima giornata, oltre alla banda in corteo per le vie del paese dalle 18.30, prevede un singolare appuntamento all’anfiteatro della villa comunale, alle 21-30: “Don Chisciotte 2.0” una rivisitazione del classico di Cervantes ad opera di Gino Saladini che ha curato il testo teatrale e pure la musica e le canzoni con Anthony Caruana. Saladini sarà il narratore, mentre don Chisciotte verrà interpretato da Fabio Angeloni, Roberto Fiorentini vestirà i panni dello scudiero Sancho Panza e Chiara Tranquilli quelli di Dulcinea. Marco Manovelli canterà da tenore, Gino Fedeli suonerà il flicorno. Ma all’opera “concorrono” pure Ermanno e Fabio Pizzardi, Massimo Pelo, Desiree Benevieri, Ettore Saladini e Tiziana Riccondi. Per informazioni e prenotazioni 320 0514221.

Il sabato sarà il giorno del concorso canoro “Cantando sotto la Rocca”, che dalle 21 vedrà esibirsi sul palco dell’anfiteatro giovani e meno giovani cantanti del comprensorio che verranno giudicati da una giura di esperti. I concorrenti iscritti sono una quindicina, a partire dagli 8 anni, e saranno divisi in tre categorie. Ci sarà pure il cabaret, con il comico StraordiMario.

La giornata di Ferragosto inizia alle 11 con la Santa Messa celebrata nella villa comunale e si chiuderà alle 21.30 con concerto d’estate della banda “Verdi”, diretta dal maestro Stefania Bentivoglio.

Venerdì e sabato sarà possibile cenare agli stand gastronomici allestiti nel giardino, con una capienza tra i 150 massimo 200 coperti, dove si potranno gustare grigliate e taglieri di prodotti tolfetani cucinati e serviti dai volontari, perlopiù famigliari dei componenti della banda “Verdi”.

Per mangiare e per assistere agli spettacoli – gratuiti, ma è possibile fare un’offerta – la prenotazione è obbligatoria ai numeri 389 9979565, 320 4667310, 320 0514221,

Naturalmente tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid e sarà richiesto il Green Pass.