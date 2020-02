Tolfa: Paolo La Peruta al secondo libro dopo Senza Pace, che vinse il Gialli&Noir 2016 - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Nel 2016 Paolo La Peruta si assicurò il primo premio del Festival Tolfa Gialli&Noir con “Senza Pace”, il suo secondo libro che vedeva protagonista Pietro Sicuro, sullo sfondo della splendida Lecce e del suo mare. Organizzato dall’associazione Chirone col patrocinio del Comune di Tolfa e il sostegno della fondazione Cariciv, per ricordare la figura dell’ispanista prematuramente scomparso Glauco Felici, il concorso è riservato ad autori italiani under 45 e ormai ha raggiunto importanza ed eco di livello nazionale e non solo, dato che ospita in ogni edizione nomi importanti della letteratura di genere del nostro paese ed europei. E molti scrittori passati sul suo palco e sotto gli interrogatori di Gino Saladini hanno avuto un grosso successo, vedi Maurizio De Giovanni autore de “I bastardi di Pizzofalcone”, o Roberto Costantini e Piergiorgio Pulixi.

A fine 2019 Paolo La Peruta ha dato alle stampe, una terza avventura del suo eroe con una innata capacità per cacciarsi nei guai, “Certi legami”. Nel volume ritornano i soliti personaggi che già l’autore ci aveva presentato in “Per Giove!” (Lupo), primo “atto” della, finora, trilogia. Più alcune new entry naturalmente, soprattutto sul fronte dei “cattivi”, quelli, appunto, che rispuntano dal nulla, a causa di certi legami che affondano radici in un lontano passato e che possono salvare la vita quanto rovinarla inesorabilmente. Anche quest’ultima fatica è un giallo all’italiana, che si legge con facilità, in cui non mancano citazioni e riferimenti a musiche, canzoni e film che fanno chiaramente parte del vissuto dell’autore, nato a Napoli, ma cresciuto nella splendida città barocca dove ha fondato all’inizio del 2000 il Caffè Letterario. Conoscendolo di persona e vederlo nel suo locale, nel centro storico di Lecce, non si può fare a meno di immaginarselo nei panni, a volte anche solo balneari, del suo “eroe” Pietro Sicuro, surfista accanito e zio amorevole.

Il libro, edito da Manni, si può acquistare in rete in vari siti specializzati a 14.45 euro.