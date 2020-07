Tolfa omaggia Silverio Cecchetti, il presidente del Centro Anziani vittima del Covid - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Tanta gente, naturalmente con la dovuta distanza, ha reso omaggio domenica mattina a Silverio Cecchetti, il presidente del Centro anziani, unica vittima del Covid a Tolfa. La messa all’aperto è stata decisa proprio perché a causa delle restrizioni non era stato possibile celebrare un funerale vero e proprio, e si è scelto di farlo in concomitanza dell’inaugurazione della Panchina letteraria nella villa comunale, un progetto che lui aveva tanto voluto.

Oltre ai figli di Cecchetti, sono intervenuti la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, l’onorevole Alessandro Battilocchio, la presidente del Centro anziani Daniela Cedrani, il parroco Don Giovanni Demeterca e per l’amministrazione di Tolfa il sindaco Luigi Landi, la vice sindaco Stefania Bentivoglio e i consiglieri Tomasa Pala e Antonio Stefanini. Da Civitavecchia sono venuti anche dei rappresentanti del Lions club di cui Cecchetti faceva parte: ha preso la parola il past presidente Mario De Santis, ma c’era pure l’attuale Maurizio De Pascalis. Generatio 90 ha voluto consegnare due targhe alla famiglia di Silverio, che era un vero amico dell’associazione, il Circolo Poetico Battilocchio gli ha reso omaggio con la lettura di due poesie da parte di Adriana Adriani e di Vincenzo Pierini. Il sindaco ha ricordato la figura di Cecchetti molto amato in paese dove si era trasferito tanto tempo fa, come amico, come padre e soprattutto per il suo impegno nel sociale.

Infine, prima dell’inaugurazione della Panchina letteraria, realizzata dall’artista tolfetano Riccardo Pasquini, Novella Morellini ha letto dei brani dal libro di Jean Giono “L’uomo che piantava gli alberi”.

La mattina ha visto poi l’inaugurazione del percorso della “Passeggiata Sonora – Sound Walk” di Giovanna Iorio. Le sedici tappe che trasformano il giardino della villa comunale in un parco letterario, disseminato di storie, musica e installazioni: “La voce degli alberi” e Le storie invisibili”.