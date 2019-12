Tolfa omaggia la sua centenaria donna Betta Padelli - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Una festa degna di una debuttante, con tanti amici, parenti, musica dal vivo e perfino una poesia a lei dedicata. Solo che la festeggiata ha raggiunto la ragguardevole cifra di 100 anni tondi: naturale che per Betta Padelli, ospite della Quinta Stella di Tolfa, i figli Vincenzo e Gavino, con la direzione della rsa, hanno voluto organizzare per la loro mamma un pomeriggio coi fiocchi, il pomeriggio di sabato 28.



Nel salone della Quinta Stella si sono ritrovati il sindaco Luigi Landi con tanto di fascia tricolore, la banda musicale “Verdi”, Erasmo Sabatini al piano bar e naturalmente i tanti nipoti e pronipoti, oltre agli altri ospiti e al personale della struttura. La vivace e sempre sorridente Betta Padelli ha ringraziato tutti i presenti per la bellissima festa organizzata per il suo secolo di vita, trascorsa fra Tolfa, dove era conosciuta ed apprezzata come abile sarta, Frosinone e Stintino in Sardegna. “È la prima volta che partecipo ad un compleanno dove si festeggiano i cento anni – ha commentato commosso uno dei suoi pronipoti presenti, Enrico Ciancarini, della Società Storica Civitavecchiese -. Betta Padelli è mia prozia (sorella di mia nonna Ilda) e mia madrina di battesimo e cresima con suo marito Nino”.