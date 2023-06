"Tolfa nel XIX secolo", si presenta domani al Polo Culturale il libro di Felice Tidei • Terzo Binario News

Oltre 400 pagine per raccontare la “Tolfa nel XIX secolo”: è l’ultima fatica di Felice Tidei, chimico di formazione e professione, storico e naturalista per passione ed attualmente presidente della Pro Loco tolfetana.

Il libro, nono volume della collana storica del Comune di Tolfa, nato grazie ai contributi della Fondazione Cariciv, del Comune e dell’Università Agraria, sarà presentato domani, 11 giugno, al chiostro del Polo culturale alle ore 17.

Ad introdurlo Eugenio Bottacci. Oltre all’autore, interverranno i sindaci di Tolfa Stefania Bentivoglio, attuale, e l’ex Luigi Landi, ora primo cittadino di Allumiere. E anche la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco e l’assessore alla cultura Tomasa Pala. A Giovanni Padroni – che ha anche fornito parecchie delle imagini presenti nell’opera – il compito di leggerne alcuni brani.

“Ho lavorato al libro per quattro anni – racconta Tidei – trascorsi perlopiù nella stanzetta polverosa dell’Archivio storico del Comune, alla biblioteca, che raccoglie 340 volumi. Poi ho consultato i verbali dei consigli comunali, le note del protocollo e ho preso visione degli atti del notaio Agostino Pucilli all’Archivio notarile di Civitavecchia alla biblioteca “Cialdi”. Ho esaminato anche centinaia di fogli sparsi. Tra l’altro si tratta di documenti scritti a mano, parecchi in latino, con una grafia e uno stile di ardua comprensione. Durante le mie ricerche ho trovato in casa di una antica famiglia tolfetana un volume che parla dell’Università di Mosceria che era, nel 1620, insieme a quella degli Agricoltori, l’antenata dell’attuale Università Agraria. Lo donerò all’Archivio comunale”.

“Tolfa – ricorda lo storico -, allora era importantissima, sui suoi terreni pascolavano diverse migliaia di capi (oggi non ce ne sono più di mille, ndr) era un mandamento con un governatore, e naturalmente comprendeva anche Allumiere che nasce come comune formalmente nel 1826”.

Tidei dice di aver voluto affrontare il periodo 1800-1900 in quanto un po’ trascurato dai pure pregevoli lavori di Ottorino Morra e Nando Bianchi. E di aver voluto proporre “La storia di Tolfa narrata dai tolfetani”, come recita il sottotitolo. Tolfetani che si ritroveranno nelle pagine del libro: Tidei infatti alla fine ha stilato un indice analitico dei cognomi storici del paese.

La passione di Felice Tidei per la storia del luogo dove è nato e vive lo porterà ad immergersi di nuovo in ricerche, stavolta per ricostruire il XX secolo. “E’ un’idea – anticipa – ma mi fermerò attorno al 1970”.

Delle 300 copie del libro, 50 andranno alla Fondazione, 10 alla biblioteca comunale, altre alle associazioni di volontariato – come Adamo o Centro Anziani La Rocca – che potranno venderle per ricavare qualcosa. Comunque il volume sarà in vendita ad un prezzo contenuto..